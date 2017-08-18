Göztepe, bugün gerçekleştirilen gözaltılarla ilgili açıklama yaptı

4 Haziran 2017 tarihinde Antalya'da oynanan TFF 1. Lig play-off finalinde çıkan olaylarla ilgili olarak 72 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve 55 kişi gözaltına alınmıştı. 14 yıl sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Göztepe, soruşturmanın 6222 sayılı kanun ile ilgili uygulamaların ötesinde, farklı boyutlarda olma ihtimaline binaen taraftarlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm yetkili mercilerle görüşerek gerekli girişimlerde bulunmaya başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların açıklaması şu şekilde;

"4 Haziran 2017 tarihinde Antalya'da oynanan Göztepe - Eskişehirspor TFF 1. Lig Play-Off finali sonunda Göztepe'miz 14 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselmiştir. İki takım için de tarihi öneme sahip olan bu karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenmiş ve maçın heyecanı tribünlere yansımış olup karşılaşmanın bazı bölümlerinde oyunun durmasına sebep olan disiplin talimatına aykırı olaylar yaşanmıştır.



Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere bu sabah itibarı ile bir kısım taraftarımız final karşılaşmasında yaşanan olaylar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştır. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde söz konusu gözaltı işlemlerinin bizzat Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapıldığı ve soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde gerçekleştirileceği bilgisi edinilmiştir. Eskişehirspor yönetimi ile yapılan görüşmelerde benzer sürecin Eskişehirspor taraftarları için de geçerli olduğu öğrenilmiştir.



Göztepe Spor Kulübü'nün sporda şiddetin karşısında olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Kulübümüz, her fırsatta sporda şiddeti önlemeye yönelik çağrılarda bulunmuş, İzmir emniyet birimleri ile koordineli çalışmalar yaparak taraftarımızın sağduyusu ile son üç sezonda herhangi bir ceza almamıştır.



Hali hazırda devam eden hukuki süreç kulübümüzce yakından takip edilmektedir. Soruşturmanın, 6222 sayılı kanun ile ilgili uygulamaların ötesinde, farklı boyutlarda olma ihtimaline binaen taraftarlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kulübümüz, tüm yetkili mercilerle görüşerek gerekli girişimlerde bulunmaya başlamıştır.

Spor kamuoyunun bilgisine sunarız.



Göztepe Spor Kulübü"

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