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Göztepe-Eskişehir maçı için soruşturma - TFF 1. Lig play-off finali

Olaylı TFF 1. Lig play-off finaline soruşturma açıldı

TFF 1. Lig play-off finalinde oynanan Göztepe-Eskişehirspor maçında çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:10:05 Güncelleme: 12:00:10

Süper Lig'e çıkan son takımı belirleyen maç olan TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe ile Eskişehirspor karşı karşıya gelmişti. Maçta sahaya birçok yanıcı madde atılmış, oyun birden fazla kez durmuştu.

NTV'de yer alan habere göre 72 kişi hakkında örgüt üyesi olmaktan yakalama kararı verildi, 55 kişi gözaltına alındı. İhmali olan 227 güvenlik görevlisi hakkında da idari soruşturma başlatıldı!

Antalya'da oynanan karşılaşma ilk düdüğün hemen ardından atılan yanıcı maddeler nedeniyle ilk 45 dakikada tam 3 kez durmuştu. İkinci yarının hemen başında tekrar yanıcı maddeler atılmış ve oyun geç başlamıştı. Yaşanan duraklamalar nedeniyle ikinci 45 dakikaya 11 dakikalık uzatma eklenmişti. Göztepe'nin golünün ardından da sahaya bir taraftar girmiş ve güvenlik görevlilerince dışarıya çıkarılmıştı.

Öte yandan maçtan önce bazı taraftarların sandviç ekmeği arasına gizleyerek stada sokmaya çalıştığı meşale, maytap ve fişeklere emniyet güçlerinin el koyduğu öğrenilmişti.

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YORUMLAR 18
  • Misafir 6 dakika önce
    35 izmirden - 31 eskişehirden alınmış..ankara ve mardinden alınanlarda var..sadece torpil meşale atanlar değil 2 ye 1 girenleride alıyorlarmış sorguya..hayırlısı bakalım
  • Misafir 14 dakika önce
    temizlensin bunlar. gerekiyorsa iceri girsinler. bunlarda bi nevi terörist
  • Misafir 16 dakika önce
    babanız bursaspor ulan
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