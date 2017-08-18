Göztepe-Eskişehir maçı için soruşturma - TFF 1. Lig play-off finali

Süper Lig'e çıkan son takımı belirleyen maç olan TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe ile Eskişehirspor karşı karşıya gelmişti. Maçta sahaya birçok yanıcı madde atılmış, oyun birden fazla kez durmuştu.

NTV'de yer alan habere göre 72 kişi hakkında örgüt üyesi olmaktan yakalama kararı verildi, 55 kişi gözaltına alındı. İhmali olan 227 güvenlik görevlisi hakkında da idari soruşturma başlatıldı!

Antalya'da oynanan karşılaşma ilk düdüğün hemen ardından atılan yanıcı maddeler nedeniyle ilk 45 dakikada tam 3 kez durmuştu. İkinci yarının hemen başında tekrar yanıcı maddeler atılmış ve oyun geç başlamıştı. Yaşanan duraklamalar nedeniyle ikinci 45 dakikaya 11 dakikalık uzatma eklenmişti. Göztepe'nin golünün ardından da sahaya bir taraftar girmiş ve güvenlik görevlilerince dışarıya çıkarılmıştı.

Öte yandan maçtan önce bazı taraftarların sandviç ekmeği arasına gizleyerek stada sokmaya çalıştığı meşale, maytap ve fişeklere emniyet güçlerinin el koyduğu öğrenilmişti.

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