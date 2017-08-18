ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Makedon basını Vardar - Fenerbahçe maçını konuşuyor!

18 Ağustos 2017 Cuma, 20:22:21

  • 1 Makedon basını Vardar - Fenerbahçe maçını konuşuyor!
    1 | 15

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedonya temsilcisi Vardar'ın sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmesi ülke basınında geniş yer buldu.

  • 2 Makedon basını Vardar - Fenerbahçe maçını konuşuyor!
    2 | 15

    Haberi "Vardar Fener'i söndürdü" başlığıyla veren "Makedonski sport" gazetesi, iki gollü galibiyet için "süper" yorumunu yaptı. 

  • 3 Makedon basını Vardar - Fenerbahçe maçını konuşuyor!
    3 | 15

    Fenerbahçe'yi ilk maçta mağlup eden Vardar'ın gruplara kalmak adına önemli bir şans yakaladığını yazan gazete, ev sahibi ekibin mücadele boyunca temkinli ve akıllı oynadığını kaydetti.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Makedon basını Vardar - Fenerbahçe maçını konuşuyor!
    4 | 15

    "Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye ders verdi" başlığını kullanan "Vecer" gazetesi, Makedon temsilcisinin UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etmesine bir adım kaldığını okuyucularıyla paylaştı.

  • 5 Makedon basını Vardar - Fenerbahçe maçını konuşuyor!
    5 | 15

    "Sloboden Pecat" gazetesi ise "Fenerbahçe dizlerinin üzerinde, Vardar Türk devini yıktı" başlığını kullandığı haberinde, kırmızı-siyahlı ekibin rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladığını aktardı. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 9 dakika önce
    müzeyyen senar ablamız sölemiş fazla söze gerek bırakmamış. vardar ovası
Kalan karakter : 2000