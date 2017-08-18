Makedon basını Vardar - Fenerbahçe maçını konuşuyor!

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Bu arada bazı gazeteler de Mehmet Topal’ın golüyle ilgili geçtiği haberde, “Vardar’ın en iyi forveti Mehmet Topal” manşetini atarken bir başka gazetede ise Mehmet Topal’ın yaptığı hataya dikkat çekilerek “Üsküp’te komedi” başlığını kullandı.