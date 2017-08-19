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Manisaspor: 0 - Samsunspor: 1
FUTBOL

Manisaspor: 0 - Samsunspor: 1

TFF. 1.Lig'in ikinci hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Manisaspor'u 1-0 yendi

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 00:21:16 Güncelleme: 00:24:06

Manisaspor: 0 - Samsunspor: 1

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Soner Maraş, Deniz Caner Özaral

Manisaspor: Emrullah Salk, Abdulkadir Korkut, Dimov, Hikmet Balioğlu, Fahri Akyol (Dk. 46 Sebaihi), Metin Yüksel, Mustafa Sevgi, Atiemwen (Dk. 76 Zahit Fındık), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 70 Mehmet Enes Sığırcı), Meye, Perovic

Samsunspor: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu (Dk. 79 Ercan Yazıcı), Abdulkerim Bardakçı, Erkam Reşmen, Ufuk Budak, Ramazan Övünç, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 87 Samaras), Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Chibuike (Dk. 68 Enes İslam İlkin), Angan

Gol: Dk. 43 Halil İbrahim Pekşen (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Hikmet Balioğlu, Dk. 40 Dimov, Dk. 87 Perovic (Manisaspor), Dk. 40 Hasan Hatipoğlu, Dk. 45 Chibuike, Dk. 56 Angan, Dk. 82 Çağrı Ortakaya, Dk. 83 Ercan Yazıcı, Dk. 84 Furkan Köse (Samsunspor)

TFF. 1.Lig'in ikinci hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Manisaspor'u 1-0 yendi.

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