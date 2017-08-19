Şenol Güneş: Yakışmadı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, henüz istedikleri seviyede olmadıklarını söyledi.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Güneş, "Rakibin hücum teşebbüsü yoktu. Oyun kontrolümüzdeydi. İki şutları, iki golleri var. Oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Mutlaka kazanmamız gereken maçta 2 kez öne geçtik. Attığımız gollerden sonra oyun tempomuzu düşürmemiz hataydı. Rakibin şansı da yanındaydı ikinci gol için. Bizim gibi üst düzey oyuncuları olan takım için yediğimiz ikinci gol bize yakışmadı. İlk yarıda zaman zaman çıkışlar oldu ancak genel olarak baktığımızda oyun üstünlüğü skor üstünlüğüne yansımadı." şeklinde konuştu.

Futbolcularının şu anki seviyesinden memnun olmadığını ifade eden Güneş, "Oyuncular istenilen seviyede değiller. Gayret olarak takıma adapte olmaya çalışıyorlar. Bugün itibarıyla istenilen seviyede değiller." dedi.

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BASIN TOPLANTISI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçta rakiplerine karşı üstün oynamalarına rağmen 2 puan yitirdiklerini söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça hatalar yaparak başladıklarını belirterek, "Kazanmamız gereken bir maçta maalesef 2 puan kaybettik. İkinci yarıda hata yapmadığımızı söyleyebiliriz. Buna rağmen hem yediğimiz ikinci gol bize yakışmadı hem de maçı berabere bitirmemize neden oldu." dedi.

Şenol Güneş, rakibe karşı üstün oynadıkları ikinci yarıda 3. veya 4. golü bulmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bunu başaramadık. Takım kötü oynamadı ancak kötü bir şekilde iki puan kaybettik." diye konuştu.

Kaleci Fabricio Agosto Ramirez'in yediği ikinci gole değinen Güneş, "İlk golü tam göremedim. İkinci gol onun yiyebileceği gol değildi. Hiçbir kalecinin yiyebileceği bir gol değil. Önce şutu attırmamak gerekiyordu. Rakip üstümüze gelmiyordu." ifadelerini kullandı.

"LENS, MEDEL, NEGREDO..."

Oyuna sonradan dahil ettiği Gary Medel, Jeremain Lens ve Alvaro Negredo'nun fazla katkı yapmadığını anlatan Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Kenardan oyuna soktuğum üç oyuncu hazır değildi. Medel iyi işler yaptı. Negredo ve Lens daha dinamik ve hazır olmalılar. Yeni geldiler. Girenlerin daha çok katkısı olabilirdi, o özellikleri var."

Kamp döneminin iyi geçip geçmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Güneş, "İspanya ile ilgili sorun yok. Buradaki hazırlık döneminden sonra Çin'e gidip gelmenin, zaman ve çalışma yönünden kaybı olabilir ama bu telafi edilebilir. Lige bakarsak şu anda normal durumdayız. Zaten bu seviye yukarı gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemlerin maç içinde verdiği su molasını da eklenen süreyi de eleştiren Güneş, "Su molası neden veriliyor bunu sormak istiyorum. Çay molası da versinler." diye konuştu.