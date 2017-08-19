Kemal Özdeş: "Kasımpaşa'nın yeri Avrupa'dır"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, yaptıkları pozisyon hataları nedeniyle Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıklarını söyledi.

Özdeş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi başladıkları oyunda hatalı goller yediklerini belirterek, "Neme ve ligin ilk haftaları olmasına rağmen ikinci yarı verdiğimiz mücadele, ortaya koyduğumuz coşku bize bir puan kazandırdı." dedi.

Pozisyon hatasından yedikleri ilk golün ardından bocalama yaşadıklarını vurgulayan Özdeş, "Beraberliği yakaladık. En güçlü olduğumuz yan organizasyonda pozisyon hatası vererek 2-1 geriye düştük. Kasımpaşa'nın yeri Avrupa kupalarıdır. Bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.