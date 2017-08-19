Kasımpaşa - Beşiktaş maçı yazar yorumları

ERCAN TANER: KAZANAN TAKIM DA DEĞİŞİR!

1- “Kazanan takım değişmez” sözüne, bu cümleyi ilave ediyor Guardiola, “futbolda cesaret, mutluluk getirir”...

2- Lafı evelemeden, gevelemeden yazayım... Lens, Negredo, Medel, yedek kulübesinde fazla oturmayı sevmeyen isimler...

3- Bu durum, böyle gitmez tabi... Düşündüğüm husus, Beşiktaş gibi takımların, B planlarının olması gerektiği...

4- Hücum organizasyonları denemeyen forvet hattı, yine kırılgan bir orta saha görüntüsü, hazılık maçlarından beri devam ediyor...

5- Tolgay, çok faullü oynuyor, Oğuzhan, bu takımın 10 numarası ve kaptanı...

6- 10 numaralar, şampiyonluk ve kupalar kazandırır...

7- Neden? Yeteneklerinden dolayı her türlü riske girerler, oyunu, arkadaşlarını toparlarlar... Bunları bekliyorum ben, Oğuzhan’dan...

8- Kasımpaşa, ilk yarı beraberlik golünü bulmasına rağmen, 54 dakika oyunu kendi yarı sahasında kabul etti.

9- Kemal Özdeş, analizi çok iyi olan bir hoca... Futbolu, çirkinleştirmeden oynatıyor, Kasımpaşa’ya... Ama takım yeniden yapılanıyor, beklemek lazım...

10- Beşiktaş’ın sağ kanadında hücum gücüne gelince... Savunmadan hücuma çıkamayan Beck’in katkısı 10 üzerinden 2... Gökhan Gönül ile arasında dağlar kadar fark var her açıdan...

11- Bir ricam var... Eğer mümküse, hakemlerimiz, lütfen Premier Lig maçlarında, İngiliz hakemleri seyretsin... İkili mücadelelerde, onlar ne karar veriyor, bir zahmet baksınlar. Rica ediyorum, lütfen!

12- Medel ve Lens değişiklikleri yerinde ama şu bir gerçek, bu iki oyuncu zaten kadronun omurgası olacaklar...

13- Cenk Tosun, 65. dakikadan sonra, oyunda kaybolmaya başladı. Değişim zamanıydı, bence... Trezeguet, Taksim’den vurdu, Fabri, Kasımpaşa’da golü yedi...

14- Negredo, daha önce oyuna girse, bu maç kopardı... İspanyollar duygusaldır, bizim gibi... Şans bulamazlarsa küserler, baştan yazayım da...

15- Beraberlik, Kasımpaşa’ya büyük cesaret verdi. Bu duygu devam etse, şok olan Beşiktaş’ı daha zor durumlara düşürebilirdi...

16- Esas mesele, Şampiyonlar Ligi... Maça başlayan kadro, mesela Manchester City karşısına çıkmaz, herhalde...

17- Yoksa, göz göre göre yazık olur...

PAŞA'YA ŞANSI TUTMUYOR Siyah-Beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde Kasımpaşa’ya karşı deplasmandaki şanssızlığını yine kıramadı. Geride kalan 2 sezonda dış sahada rakibine 2-1’lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, bu kez 2-2 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanındaki son galibiyetini 2014-15 sezonunda 5-1’lik skorla almıştı. Dünkü beraberlikle Beşiktaş’ın, geçen sezondan devam eden 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

UMUR TALU: HERKESİN SANTRFOR OLUP KİMSENİN KALECİ OLMADIĞI TAKIM!

Atiba’yı sevmemek, emeğine, iki şampiyonluğa katkısına saygı duymamak mümkün değil.

Ama geçen sezon sonları yokluğunda Tolgay ile 60 dakika kadar Beşiktaş hücumunun zenginleştiğini hatırlamamak da mümkün değil.

Maç başı “peşin yargım” buydu. Maç sonu yine onun direnci aranıyordu.

Merakım ise, bir ara Galatasaray’ın da ilgilendiği, Kasımpaşa’nın Mısırlı Trezeguet’siydi.

İlk pozisyonları bulup kaçıranlar eski Kasımpaşalı Babel ile eski Beşiktaşlı Adem Büyük oldu.

Babel eski takımına golü atarken ince pasla Tosic 10 numaraydı! Cenk sol açık, Babel santrfor.

Mahmut Trezeguet ilk 11 dakika üç faulle durdurulduğunda sezonun en iyi açıklarından biriyle tanışmıştık bile.

İlk devre Kasımpaşa’nın hızı oydu; gerisi Beşiktaş’ın tam saha, tam sahne oyunu. Kulübesinde Adriano, Negredo, Lens, Medel olan bir takım!

Kasımpaşa’nın bir başka transfer becerisi, 3 yıl Manchester United altyapısı bile görmüş Neumayr 90’ı gördüğünde Talisca henüz şut atmamıştı. Golden sonra auta attı!

Caner’in pergel ortasında bu kez Talisca’nın kafası santrfordu.

Peki Oğuzhan onca süre ne oldu! 52’de attığı müthiş pasa, 55’de çizgiden harika gidişi. Başka?

Oğuzhan-Babel atağında santrfor Cenk santrfor olamadı. O sıra Beşiktaş, ceza sahasında bir saatte 14’üncü kez gol arıyordu.

Bu sezon çok göreceğimiz Beşiktaş yorgunluğu başlamıştı: Lens ve Medel çıkması gerekenlerin yerine girdi!

Trezeguet artık uyuyan Beşiktaş ve Fabri’yi vurdu. Maç başı adamımdı, biterken maçın adamı oydu. Kemal Özdeş’in takımının direncini, kafa tutuşunu da tuttum.

★

Baba Hakkı bir gün bir ayakkabıcı çırağını, takımın çivili kramponlarını anında onarması için Beşiktaş’ta işe alır: Şu maçın oynandığı stadın az ötesindeki bir dükkandan, Dolapdereli İbrahim.

Ustası Todori, devrin futbolcularının taptığı kramponların, Dinyakos’un babasıdır.

KALE DÜŞTÜ! Beşiktaş'ın hazırlık süreci dahil 8 maçta da toplam 17 gol yemesi defanstaki sıkıntıyı gözler önüne serdi. Paşa karşısında da sorun devam etti.

Kasımpaşalı İbrahim çamurları temizler, eğri çivileri, bükük burunları düzeltir uzun süre. Sonra ayrılır. Bir başka Baba, Galatasaraylı Gündüz Kılıç, Beşiktaş teknik direktörü olunca dükkana kadar gidip onu yeniden Beşiktaş’a transfer eder!

Nice Beşiktaş golünde, Kasımpaşalı alın teri vardır işte.

Futbol en çok alın teri olunca sevilir zaten!

İBRAHİM YILDIZ: KASIMPAŞA İYİ YOLDA

Geçen sezon iyi bir çıkış yakalayan Kasımpaşa, yaptığı takviyelerle iyi bir ekip olmuş. Trezeguet ile Neumayr klas futbolcular. Top ayaklarına yakışıyor. Ne yaptıklarını biliyorlar. Özellikle Mısırlı oyuncu Trezeguet çok hareketli. Bire birde rakibini rahat geçebiliyor. Sahayı dikine kullanmayı seviyor. Orta yapıyor. Karşısında Caner gibi üst düzey bir futbolcu olmasına rağmen kendini gösterdi.

Kasımpaşa’nın en büyük sorunu savunma. Geri dörtlünün ortasında yer alan Veysel ile Youssef hava toplarında etkisiz kaldılar. Talisca’nın attığı golde her iki oyuncu da hatalıydı. Üstelik, oyuna katılımları zayıf. Geride çıkışlarda topu etkili kullanma özellikleri yok denecek kadar az. İlk golde de yine savunma hatasını söylemeliyiz. Popov ve Veysel, Cenk’i bomboş bıraktılar. Santrfor bu şekilde boş bırakılır, ceza sahasına rahat girmesine izin verilirse sonucu iyi olmuyor. Babel’in attığı gol işte bu boş alan ve adam kaçırma sonucu gerçekleşti.

Kasımpaşa savunmadaki hatalarını gidermek zorunda. Titi’yi arar durumdalar. Topu kazandıklarında çok etkili olduklarını söyleyebiliriz. Her iki kanadı kullanıyorlar. Atak girişimleri iyi. Fakat, ceza alanı içinde çoğalma sorunu yaşıyorlar. Adem yalnız kalıyor. Beşiktaş’ın kenarlardan gelen ataklarını önlemekte zorlandılar. Her iki kanadı kapatamadılar. Rakibi hataya zorlayacak girişimleri yoktu. Sert, mücadeleci oyun anlayışından uzaktılar.

YENİLER KESKİN NİŞANCI ÇIKTI! Kasımpaşa'nın yeni transferleri Neumayr ve Trezeguet ilk iki haftada attıkları klas gollerle lige damga vuracaklarını gösterdi. Alanya deplasmanında açılış golünü atan Trezeguet dün de uzaktan sert bir vuruşla Fabri’yi avladı. Alanya’da Trezeguet’in golünde asist yapan, penaltıdan da ağları bulan Neumayr da dün müthiş bir füzeyle fileleri havalandırdı. 23. dakikada sert bir vuruşla Fabri’yi çaresiz bırakan 31 yaşındaki yıldız performansıyla göz doldurdu.

Orta alanı Beşiktaş’a teslim etmek büyük hataydı. Beşiktaş, topu kazandığında ciddi bir baskı görmedi. Pres yapılmadı. Rakip bağlantılarını bozacak hamleler yoktu. Olmaması gereken, yapılmayacak en kötü şey geriye yaslanmaktı. Böyle olunca, Beşiktaş çok rahat oynadı. Geniş alan kullandı. Kasımpaşa’nın yeni transferlerinden Neumayr, topu kazandığında etkili oynuyor. Şut düşüncesi ve pas yüzdesi iyi. Attığı gol çok şıktı. Topu alışı, vuruşu üst düzey oyunculara özgüydü.

Beşiktaş, geçen yıl şampiyon olan kadrosuna bir tek Pepe’yi monte etmiş. Pas trafiğini yine çok iyi yaptılar. Atiba’nın yokluğunu aramadılar. Tolgay, verilen görevi yaparken zorlanmadı. Kendine yakın oynayan, baskı kuran, rahatsız eden kimse yoktu. Pas organizasyonunu iyi idare etti. Caner’in öldürücü ortalarını yine izledik. Quaresma ilk yarı sahada yok denecek kadar kendini sakladı. Oyuna katılmada zayıf kaldı.

İkinci yarıya Kasımpaşa oyunu biraz daha öne yığarak başladı. Elindeki etkili oyuncuları kullanmak için daha dikkatli ve istekliydiler. Temposu düşük oyun Beşiktaş’ın işine geldi. Fakat, 79. dakikada Trezeguet beklenilmeyen bir şut attı. Uzaktan köşeye giden top beraberliği getirdi. Gol, Kasımpaşa’nın direncini yükseltti. Oyuna ortak oldu.

TREZEGUET ÇOK IYI

Yeni transfer adından çok sık söz ettirecek. Hızlı, etkili. Futbolu bilen, istekli bir oyuncu. Skoru değiştirebilecek yeteneklere sahip.

KIRMIZIYI UNUTTU

Orta hakem Alper Ulusoy, inisiyatif aldığı pozisyonlarda takdir hakkını Beşiktaş lehine kullandı. Talisca’nın yarı kroşe yumruğunu görmezlikten geldi. Kırmızı kartlık bir hareketti.