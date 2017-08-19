Murillo, Valencia'da

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, Inter'in defans oyuncusu Jeison Murillo'yu iki sezonluğuna kiraladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun iki sezonluğuna kiralanması konusunda Inter ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, iki sezonun sona ermesinin ardından futbolcunun bonservisinin Inter'den alınacağı da ifade edildi. Valencia, Murillo ve Arsenal'den 11 milyon avroya transfer edilen defans oyuncusu Gabriel Paulista için bugün imza töreni düzenleyecek.

Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen Murillo, Inter'de oynadığı 102 karşılaşmada 5 gole imza atmıştı.