Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, dış sahada 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta, maç hangi kanalda? İşte maça dair tüm detaylar...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Zorlu karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yle 2-2 berabere kalan, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedonya temsilcisi Vardar'a deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek taraftarını sevindirmek istiyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor ise sezonun ilk haftasında Burak Yılmaz'ın golleriyle Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE EVİNDE SON 3 MAÇI KAZANAMADI

Fenerbahçe, seyircisi önünde oynadığı son 3 resmi maçı da kazanamadı.

Geçen sezon ligde sahasındaki son iki maçta Antalyaspor'a 1-0 yenilip, Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la (1-1) yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son galibiyetini 30 Nisan'da Çaykur Rizespor karşısında 2-1'lik skorla aldı.

GİULİANO İLK 11'DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni transfer Giuliano Victor de Paula'yı ilk 11'de oynatmaya hazırlanıyor.

Hafta başında transferi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı futbolcunun, Trabzonspor maçında "10 numara" pozisyonunda forma giymesi bekleniyor.

Kocaman, santrfor bölgesinde ise ağrıları geçen Robin van Persie ile yeni transfer Roberto Soldado arasında tercih yapacak.

Sakatlıkları süren Jose Fernandao ve Mehmet Ekici yarınki maçta da forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR 16 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Fenerbahçeyi 15i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 16 resmi müsabakada yenemedi.

Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 16 karşılaşmadan 10unu kaybetti, 6sında berabere kaldı, galip gelemedi.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 88 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 29 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçenin ligdeki 116 golüne, Trabzonspor 86 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Trabzonda yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-0 kazandı, İstanbuldaki randevu ise 1-1 tamamlandı.

TRABZONSPOR, SON 10 MAÇTA 1 GOL ATABİLDİ

Fenerbahçe karşısında uzun süredir galibiyete hasret kalan Trabzonspor, rakibine son 10 karşılaşmada ise sadece bir gol atabildi.

2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubunda Trabzondaki maçta rakibine 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 9 müsabakada Fenerbahçe filelerini havalandıramadı. Taraflar arasındaki son müsabaka ise 1-1 bitti ve bordo-mavili ekip uzun süre sonra golle buluştu.

Bu arada, iki takım arasındaki son 10 maçın 4ü golsüz bitti.

FENERBAHÇE, EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım arasında Fenerbahçenin ev sahipliğinde yapılan toplam 57 resmi ve özel maçta Fenerbahçenin 27, Trabzonsporun ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 19 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 82, Trabzonspor ise 53 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçenin 20, Trabzonsporun 6 galibiyeti bulunuyor, 17 karşılaşma berabere sonuçlandı.

TRABZONSPOR KADIKÖY'DE GALİBİYETİ UNUTTU

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 27 maçta yalnızca bir kez galip gelebildi.

20 Mart 1993te Kadıköyde yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 25 lig, birer Türkiye Kupası ve jübile maçı olmak üzere toplam 27 karşılaşmadan 16sını yitirdi, 10unda berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde yalnızca 23 Ağustos 1997de yapılan lig maçını 3-1lik skorla kazanabildi.

Karadeniz ekibi, bu süreçte kalesinde 46 gol görürken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbulda yaptığı son 27 maçın 23ünde rakibine en az bir gol atmayı başardı.

DEPLASMANDA 20 YILLIK ÖZLEM

Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 20 lig maçında 12 kez yenildi, 8 defa berabere kaldı, hiç galip gelemedi.

Bordo-mavililerin, deplasmanda galibiyete hasret kaldığı son 20 lig maçının sonuçları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0

1999-00: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2000-01: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5 - 2

2001-02: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 0

2002-03: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2003-04: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 1

2004-05: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2005-06: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2006-07: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2 (İzmirde oynandı)

2007-08: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2008-09: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2009-10: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2010-11: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2011-12: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0 (Lig Grubu)

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2013-14: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2014-15: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2015-16: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2016-17: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990da Fenerbahçe Stadında yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçeye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994te Ankara 19 Mayıs Stadında yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997de yine Trabzondaki lig müsabakasında rakibini 4-3lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992de Hüseyin Avni Aker Stadındaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbuldaki lig maçını 5-2 kazandı.

SON 10 LİG MAÇI

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Süper Ligde yapılan son 10 maçın sonuçları şöyle:

2012-13 Fenerbahçe-Trabzonspor 0-0

Trabzonspor-Fenerbahçe 0-3

2013-14 Fenerbahçe-Trabzonspor 0-0

Trabzonspor-Fenerbahçe 0-3 (Hükmen)

2014-15 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0

Fenerbahçe-Trabzonspor 0-0

2015-16 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-0

Trabzonspor-Fenerbahçe 0-4 (Hükmen)

2016-17 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-3

Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1

KALE VOLKAN'A EMANET

Göztepe maçında yediği hatalı golle hedef haline gelen kaptan Volkan Demirel'e, Aykut Kocaman Vardar maçı öncesinde sahip çıksa da, Vardar maçında kaleyi Kameni'ye teslim etmişti. Ancak Kamerunlu kaleci de Vardar maçında gösterdiği performansla güven vermedi. Tecrübeli çalıştırıcının, Trabzonspor maçında kaleyi tekrardan Volkan Demirel'e emanet etmesi bekleniyor.

ONUR DÖNÜYOR

Geçen sezonun 33'üncü haftasındaki Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylarda 2 maçlık ceza alan kaptan Onur Kıvrak'ın cezası bitiyor. Geçen senenin son maçında Bursaspor'a karşı forma giyemeyen tecrübeli kaleci, ligin ilk haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında da forma giyememişti. Cezasını tamamlayan Onur Kıvrak'ın Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ ALİ PALABIYIK

Fenerbahçe ile Trazbzonspor arasında Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Bordo mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, sakat olan Castillo ve Medjani´den bu maçta faydalanamayacak. Deneyimli teknik adamın, ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor ile oynanan maçtaki 11´ini büyük oranda koruyacağı öğrenildi. Ayrıca cezası nedeniyle ilk hafta karşılaşmasında forma giyemeyen kaptan Onur Recep Kıvrak´ın da Fenerbahçe maçında sahada olması bekleniyor.

TRABZONSPOR, 245 GÜNDÜR DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Ligde geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada 245 gündür yenilmiyor.

17 Aralık 2016 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından Karadeniz ekibi, son 9 deplasman maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken Atiker Konyaspor, Adanaspor ve Fenebahçe ile 1-1 berabere kaldı.

CASTİLLO VE MEDJANİ SAKAT

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Castillo ile Medjani, kadroda yer alamayacak.

Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğleden sonra uçakla İstanbul'a hareket edecek.