Liverpool: 1 - Crystal Palace: 0 | MAÇ SONUCU

Jürgen Klopp'un menajerliğini yürüttüğü Liverpool, Premier Lig'de yeni sezondaki ilk galibiyetini, Frank de Boer'un çalıştırdığı Crystal Palace karşısında aldı. Ev sahibini galibiyete götüren golü Sadio Mane attı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşamda Klopp, 61. dakikada Daniel Sturridge yerine Mohamed Salah'ı oyuan sürdü. Aradığı golü bulamayan Liverpool'da 71. dakikada diğer bir yeni transfer Dominic Solanke dahil oldu.

Liverpool, 73. dakikada Sadio Mane'yle öne geçmeyi başardı. Ceza sahası üzerinde Luka Milivojevic'in hatasında topla buluşan Mane, attığı golle takımına 3 puanı getirmeyi başardı. 25 yaşındaki Senegalli, ligdeki 2. maçında 2. golünü atmayı başardı.

Premier Lig'de günün diğer sonuçları şöyle:

Swansea City: 0 - Manchester United: 4

Bournemouth: 0 - Watford: 2

Burnley: 0 - West Bromwich Albion: 1

Leicester City: 2 - Brighton&Hove Albion: 0

Southampton: 3 - West Ham United: 2

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Sadio Mane