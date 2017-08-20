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Bülent Uygun
FUTBOL

Bülent Uygun: Karşılaşmayı iki periyotta değerlendirmek lazım

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 2. haftasında alınan 3-1'lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklamalar yaptı

20 Ağustos 2017 Pazar, 01:31:25 Güncelleme: 01:33:48

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise müsabakayı iki periyotta değerlendirmek gerektiğine işaret etti.

Galatasaray'ı tebrik eden Uygun, "İlk yarıyı bizim için oynanmamış kabul ediyorum. Rakibimizin tepkisine karşılık veremedik. İkinci yarıda oynadığımız futbol ise bizleri gelecek adına umutlandırdı." diye konuştu.

Uygun, Regattin ve Serdar Gürler'in ikinci yarıda kaçırdığı golleri maçın kırılma anı olarak değerlendirdi.

Takımdan 11 futbolcunun gittiğine dikkati çeken Uygun, gerçekleştirecekleri transferlerle daha iyi bir Osmanlıspor izlettireceklerini kaydetti.

Uygun, Tugay Kacar'ın performansına ayrı bir parantez açarak, "Sahanın en fazla koşan futbolcularındandı. Tugay'ın, bu kadar az Türk futbolcunun olduğu ortamda A Milli Takım'a göz kırptığını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

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