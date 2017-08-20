Sivasspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıları galibiyete götüren goller Kone ve Leandrinho'dan geldi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Serkan Çınar, İsmail Şencan, Erdem Bayık

Demir Grup Sivasspor: Rochet, Rıdvan Şimşek, Dyakov, Bjarsmyr, Elderson, Hakan Arslan, Auremir (Dk. 64 Galip Güzel), Cyriac, Mert Hakan Yandaş (Dk. 58 Leandrinho), Emre Kılınç, Kone (Dk. 87 Muhammet Demir)

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Yalçın Ayhan, Cissokho, Murat Yıldırım (Dk. 60 Pereira), Azubuike, Dia, Barazite (Dk. 74 Dening), Eren Tozlu (Dk. 60 Aytaç Kara), Boutaib

Goller: Dk. 41 Kone, Dk. 66 Leandrinho (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Elderson, Dk. 35 Kone, Dk. 90+3 Galip Güzel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 88 Azubuike, Dk. 90+3 Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

9. dakikada sağdan gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında, Barazite'nin ceza sahasına ortasında ön direğe hareketlenen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

23. dakikada Rıdvan Şimşek'in ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

41. dakikada Demir Grup Sivasspor 1-0 öne geçti. Elderson'un soldan ceza alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda, yerden seken top ağlarla buluştu.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

66. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Galip Güzel'in pasında meşin yuvarlağı kontrol eden ve sağ taraftan hızla ceza alanına giren Leandrinho, çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

72. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Aytaç Kara'nın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında kafalardan seken topu arka direkte önünde bulan Barazite'nin yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

80. dakikada Cyriac ile yaptığı verkaçın ardından ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın penaltı noktası civarından vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta çıktı.

90. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı içerisinden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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