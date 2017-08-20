Aykut Kocaman'dan Trabzonspor maçı açıklaması

Lige iyi bir başlangıç yapamayan ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar'a kaybeden Fenerbahçe'de moraller bozuk.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, sarı-Lacivertliler Süper Lig’deki Göztepe beraberliği ve ardından UEFA Avrupa Ligi’nde Vardar karşısında alınan beklenmedik yenilgi sonrasında moral çöküntüsüne uğramışlardı. Bu görüntü de Trabzonspor ile oynanacak lig maçı öncesinde Aykut Kocaman’ın keyfini fazlasıyla kaçırdı. Bunun için de tecrübeli çalıştırıcı zorlu 90 dakikanın son idmanında futbolcularına hitaben bir konuşma yaptı.

''KALİTENİZİ GÖSTERİN''

Teknik direktör Aykut Kocaman, Samandıra’da yaptığı toplantıda, “Çok şanssız iki maç yaşadık. İki karşılaşmada da önemli fırsatlar yakaladık fakat değerlendiremeyince istediğimiz sonucu elde edemedik. Biliyorum bu durum da sizde hayal kırıklığı yarattı. Ancak artık Trabzonspor maçını kazanarak ayağa kalkma zamanı geldi. Bunun için de kalitenizi göstermeniz yeterli. Dolu tribünler önünde beklentilere karşılık vereceğinize inanıyorum” şeklinde konuştu.

DIRAR YOK, AATIF BELİRSİZ

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe’deki sakatlıklar ve formsuzluklar can sıkıyor. Bu nedenle de teknik direktör Aykut Kocaman hayli sıkıntılı. Tecrübeli çalıştırıcı formsuzlukları süren kaleciler Volkan Demirel ve Carlos Kameni konusunda ne yapacağını şaşırmış durumda. Ancak şu görüntüde Kocaman’ın kalede Volkan’a görev vermesi bekleniyor. Ayrıca ağrıları artan yeni transfer Nabil Dirar bugünkü maçta forma giyemeyecek. Aynı sıkıntıyı yaşayan Aatif’ın durumu ise belirsiz.

40 BİN'İN ÜZERİNDE SEYİRCİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin bugün Trabzonspor ile oynayacağı zorlu 90 dakikaya taraftarlar büyük ilgi gösteriyorlar. Sarı-Lacivertliler satışa çıkan biletleri kapışırken uzun bir aradan sonra Ülker Stadı’nda 40 binin üzerinde taraftarın olması bekleniyor. Bu durum da hem yönetimin hem de takımın yüzünü güldürmüş durumda.

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