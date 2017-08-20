Büyük tepki geldi, Özür diledi

Kubilay Kanatsızkuş, taraftarından özür diledi.

İHA'nın haberine göre, Bursaspor'un genç oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, dün oynanan Alanyaspor maçında kendisine yönelik gelen tepkilerden etkilendiğini belirterek, "Sahadan çıkarken tavırlarım yanlış anlaşıldıysa affedin" dedi.

''TEPKİ GELDİ, ÖZÜR DİLEDİ''

Yeşil-beyazlı ekibin 20 yaşındaki golcü oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, dün oynanan Alanyaspor maçında gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çekmişti. 72. dakikada teknik direktör Paul Le Guen tarafından oyundan alınan genç isim, taraftarların yoğun protestolarına alkışla karşılık verdi. Oyundan alınmasının ardından doğrudan soyunma odasına giden genç isim, sosyal medya hesabından taraftarlardan özür diledi.

''DAHA YOLUN BAŞINDAYIM''

Daha iyi performans ortaya koymam gerektiğinin farkındayım diyen genç isim, "Taraftarımızı anlıyorum, ben de üzülüyorum ve tepkilerden doğal olarak etkileniyorum. Uzun bir yolun başındayım. Daha çok çalışıp, formaya layık olmak için elimden geleni yapacağım. Sahadan çıkarken tavırlarım yanlış anlaşıldıysa affedin." dedi.

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Kubilay Kanatsızkuş