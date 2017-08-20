Gökdeniz Karadeniz'li Rubin Kazan farklı kazandı

Rusya Premier Lig'deki 7. hafta karşılaşmasında Rubin Kazan, sahasında Anzhi'yi 6-0 mağlup etti.

Ev sahibi takım, 4 ile 31. dakikalarda Jonathas de Jesus ve 15. dakikada Türk futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 üstün kapattı.

Rubin Kazan, 62. dakikada Elmir Nabiullin, 85. dakikada Yann M'Vila ve 86. dakikada Maxime Lestienne ile 3 gol daha bularak müsabakadan 6-0 galip ayrıldı.

2008'den bu yana Rubin Kazan'da forma giyen 37 yaşındaki Gökdeniz Karadeniz, müsabakada 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek alınan galibiyette önemli rol oynadı.

2008'DE GİTTİ "KOMUTAN" OLDU!

Trabzonspor altyapısından yetişen tecrübeli futbolcu, 2008 yılında yaklaşık 9 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Rubin Kazan'a transfer olmuştu. Rusya ekibiyle 285 maça çıkan Gökdeniz, bugüne kadar 51 gol atarken 55 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu ayrıca kaptanlık da yapıyor. Rubin Kazanlı futbolseverler, 37 yaşındaki yıldızın komutan olarak ifade edildiği bir koreografi de yapmıştı.

Gökdeniz Rubin Kazan'la 2008 ve 2009 yıllarında olmak üzere 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 2011-12 sezonunda Rusya Kupası, 2010 ve 2012 yıllarında olmak üzere 2 kez de Rusya Süper Kupası'nı kazandı.

Gökdeniz Karadeniz

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