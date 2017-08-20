''Nicolai Müller'in çapraz bağları koptu''

Golünü attı ama sevinirken çok talihsiz bir an yaşadı...

Hamburg forması giyen Nicolai Müller, Augsburg'a attığı golün ardından sevinç gösterilerini biraz abartınca çapraz bağlarını kopardı. Kulüpten yapılan açıklamada Müller'in sakatlığının ciddi olduğu ve oyuncunun 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Maçın 8. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Müller, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı ve korner direğine çarpıp yere düştü. Düştüğü yerden bir türlü kalkamayan Müller, oyuna devam edemedi.

4 sezondur Hamburg forması giyen Nicolai Müller, geçen sezon Bundesliga'da çıktığı 25 maçta 5 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.