Fenerbahçe - Trabzonspor maçı canlı izle - Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta?

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşıyor.

Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yle 2-2 berabere kalan, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedonya temsilcisi Vardar'a deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek taraftarını sevindirmek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor ise sezonun ilk haftasında Burak Yılmaz'ın golleriyle Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

— HT Spor (@HTSpor) August 20, 2017

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FENERBAHÇE - TRABZONSPOR



SAAT: 21:45

STAT: Ülker

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Fernandao, Mehmet Ekici, Dirar (Fenerbahçe) Castillo, Medjani (Trabzonspor)



MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Alper, Giuliano, Valbuena, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Jan Durica, Uğur, Mas, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf, Bongonda, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

SÜPER LİG PUAN DURUMU

20 YILLIK ÖZLEM... Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 20 lig maçında 12 kez yenildi, 8 defa berabere kaldı, hiç galip gelemedi.

FENERBAHÇE EVİNDE 3 MAÇTIR SUSKUN

Fenerbahçe, seyircisi önünde oynadığı son 3 resmi maçı da kazanamadı. Geçen sezon ligde sahasındaki son iki maçta Antalyaspor'a 1-0 yenilip, Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la oynadığı karşılaşmada 1-1'lik skora razı olmuştu. Sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son galibiyetini 30 Nisan'da Çaykur Rizespor karşısında 2-1'lik skorla aldı.

120. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Ligde yarın yapacakları maçla 120. kez karşı karşıya geliyor. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadında 13 Şubat 1974te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 43 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçenin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 88 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 119 maçtan 48ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 34 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçenin 150 golüne, Trabzonspor 127 golle cevap verdi.

TRABZONSPOR 16 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Fenerbahçeyi 15'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 16 resmi müsabakada yenemedi. Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 16 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 6'sında berabere kaldı.

FENERBAHÇE EVİNDE AÇIK ARA ÖNDE! İki takım arasında Fenerbahçenin ev sahipliğinde yapılan toplam 57 resmi ve özel maçta Fenerbahçenin 27, Trabzonsporun ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 19 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 82, Trabzonspor ise 53 gol attı.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 88 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 29 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçenin ligdeki 116 golüne, Trabzonspor 86 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Trabzonda yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-0 kazandı, İstanbuldaki randevu ise 1-1 tamamlandı.

TRABZONSPOR, SON 10 MAÇTA 1 GOL ATABİLDİ!

Fenerbahçe karşısında uzun süredir galibiyete hasret kalan Trabzonspor, rakibine son 10 karşılaşmada ise sadece bir gol atabildi. 2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubunda Trabzondaki maçta rakibine 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 9 müsabakada Fenerbahçe filelerini havalandıramadı. Taraflar arasındaki son müsabaka ise 1-1 bitti ve bordo-mavili ekip uzun süre sonra golle buluştu.

10 maçın 4'ünde gol yok! İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 4'ünde gol olmadı

BURAK 61. GOL PEŞİNDE!

Trabzonspor'a sezon başında geri dönen ve Atiker Konyaspor maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmada rakip fileleri havalandırması halinde 61. golüne ulaşacak. Bordo-mavili takım formasıyla 94 maça çıkan ve 60 gol kaydeden Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında fileleri havalandırması durumunda, gol sayısını Trabzon'un da plaka kodu olan 61'e çıkaracak. İlk olarak 2009-2010 sezonunun devre arasında bordo-mavili kulübe gelen Burak Yılmaz, 14 resmi maçta forma giyerken ligde attığı 3 golle sezonu tamamladı.

2010-2011 sezonunda 36 resmi maçta oynayan golcü futbolcu ligde 19 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atarak 20 kez fileleri havalandırdı. 2011-2012 sezonunda Trabzonspor'da en parlak dönemini geçiren Burak Yılmaz, 43 resmi maçta forma giyerken ligde 33 gol ile gol kralı oldu. Burak, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er gol attı. Milli futbolcu, söz konusu sezonu 35 gol ile tamamlama başarısı gösterdi. Burak Yılmaz, 2017-2018 sezonunda ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor maçında da 2 gol atarak resmi maçlarda gol sayısını 60'a yükseltti.

BURAK YILMAZ: Fenerbahçe maçları her zaman farklı olur. Vardar'a yenilmeleri, bizi kesinlikle rekabete sokmamalı. Bu kez de farklı olacak ve zor bir maç olacak ama kazanan biz olacağız. Golleri de ben atmak istiyorum.

TRABZONSPOR, 245 GÜNDÜR DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Ligde geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada 245 gündür yenilmiyor. 17 Aralık 2016 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından Karadeniz ekibi, son 9 deplasman maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken Atiker Konyaspor, Adanaspor ve Fenebahçe ile 1-1 berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Aykut Kocaman'la farklı takımlarla 17 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçlarda Yanal'ın ekipleri, Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 9 galibiyet aldı. Kocaman ise Yanal'ın ekipleri karşısında takımlarıyla 4 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki teknik adamın başında bulunduğu takımlar, 6 maçta da berabere kaldı.

Yanal ve Kocaman'ın karşı karşıya geldiği ilk maç 3 Kasım 2001'de yapıldı. Yanal'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü, Kocaman'ın İstanbulspor'u karşısında 2-1 galip geldi.

Daha sonraki yıllarda Yanal, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor ve Eskişehirspor'un, Kocaman ise Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe'nin başında birbirleriyle rekabete girdi.

YANAL'IN KADIKÖY'DE GALİBİYETİ YOK

Ersun Yanal, çalıştırdığı 5 takımla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de galibiyet elde edemedi. MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'la Süper Lig'de Ülker Stadı'na gelen Yanal, 10 karşılaşmada 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı. Tecrübeli teknik adam, Kadıköy'deki tek galibiyetini Türkiye Kupası'nda aldı. Gençlerbirliği'yle 17 Mart 2004'te Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'e gelen Yanal, Fenerbahçe karşısında 4-2 kazandı.

Yanal, 2012-2013 sezonunda Eskişehirspor'la Türkiye Kupası maçı için geldiği Kadıköy'de 1-1'lik beraberlik sonucu penaltılara giden karşılaşmayı kaybetmişti.

Yanal'ın takımları toplamda Kadıköy deplasmanında 12 maçta 6 yenilgi, 5 beraberlik ve 1 galibiyet yaşadı.

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