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Bursaspor, Jires Kembo-Ekoko
FUTBOL

Bursaspor, Jires Kembo-Ekoko'yu transfer etti

Bursaspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız futbolcu Kembo-Ekoko ile transferde prensip anlaşmasına vardı

20 Ağustos 2017 Pazar, 19:16:21 Güncelleme: 19:18:57

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız futbolcu Jires Kembo-Ekoko ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Nasr takımında forma giyen Kembo-Ekoko ile prensipte anlaşma sağlandı.

Açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceği ve daha sonra resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

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