Demba Ba üçüncü kez Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor.

NTV Spor'un haberine göre; Çin ekibi Shanghai Shenhua ile sözleşmesi devam eden Demba Ba, kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayabileceğini siyah-beyazlı yönetime iletti.

Kulübüyle görüşen Senegalli santrfor, sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek istedi. Bu teklifi geri çeviren Shanghai Shenhua, Ba'nın kiralık olarak takımdan gitmesine onay verdi.

Bu gelişme üzerine Beşiktaş yönetimiyle temasa geçen Ba, geride kalan sezonun 2. yarısında olduğu gibi, kiralama ücreti olmadan siyah beyazlı takıma dönebileceğini aktardı.

Yönetim son kararını Senegalli oyuncunun sağlık durumu ve teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre verecek.

Haziran ayında ameliyat olan Demba Ba'nın, 1 ay içinde hazır duruma gelmesi planlanıyor. Bir süre önce Türkiye'ye dönen Ba, antrenmanlarına bireysel olarak Bodrum'da devam ediyor.

Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, sadece 2 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.