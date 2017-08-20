Tottenham: 1 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU

Tottenham'a yeni stadına geçene kadar ev sahipliği yapacak olan Wembley'de oynanan ilk lig karşılaşması olma niteliğini de taşıyan Tottenham-Chelsea mücadelesinin galibi Chelsea oldu! Mavi-beyazlıları galibiyete götüren goller Marcos Alonso'dan geldi. Tottenham'ın tek golünü ise Michy Batshuayi, kendi kalesine göndererek kaydetti.

Premier Lig'in ilk haftasında evinde Burnley'e 3-2 mağlup olan Chelsea, mücadelenin 24. dakikasında Marcos Alonso'nun attığı harika bir frikik golüyle ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Mücadelenin son dakikaları ise heyecan fırtınasına sahne oldu. Oyuna 79. dakikada giren Belçikalı Michy Batshuayi, 82. dakikada bir talihsizlik yaşadı. Genç santrfor, topu kendi ağlarına göndererek Tottenham'ı umutlandırdı.

Ancak Chelsea, bu golden sadece 5 dakika sonra bir kez daha öne geçti. Pedro'nun asistinde topu ağlarla buluşturan Alonso, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti ve Chelsea'ye bu sezonki ilk 3 puanını kazandırdı.

Chelsea bu sonuçla 11. sıraya yükselirken 3 puanda kalan Tottenham, 9. sıraya geriledi.

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