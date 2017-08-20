Gerrard'dan Mesut Özil'e ağır eleştiri

Stoke'un Jese'nin golüyle kazandığı 90 dakikanın ardından konuşan BT Sports yorumcusu Steven Gerrard, Türk asıllı yıldızın takımını adeta 10 kişi oynamaya mahkum ettiğini söyledi.

Mesut'un elinden geleni yapmadığını vurgulayan Liverpool'un unutulmaz kaptanı, "Onun vücut dilinden endişe duyuyorum. Top rakibe geçtiğinde takım arkadaşlarına sıfır katkı sağlıyor. Özellikle deplasman maçlarında çok pasif. Dünya yıldızları hem toplu hem topsuz oyunda olmak zorunda ama maalesef Özil'de bu yok" yorumunda bulundu.