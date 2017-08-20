Milan, Nikola Kalinic'i transfer etti

Transfer sezonunun flaş ekibi Milan, Fiorentina'nın golcüsü Nikola Kalinic'in transferini duyurdu.

İtalyan devinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda oyuncunun baş harflerini ve Hırvatistan bayrağı içeren bir görsel paylaşıldı.

— AC Milan (@acmilan) August 20, 2017

İtalyan basınında yer alan haberlerde Milan'ın Kalinic'i kiralık olarak kadrosuna kattığı ve kiralama bedeli olarak Fiorentina'ya 5 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 20 milyon euro olacak.

29 yaşındaki oyuncu, Leonardo Bonucci, Andre Silva, Andrea Conti, Hakan Çalhanoğlu, Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Lucas Biglia, Franck Kessie, Antonio Donnarumma ve Fabio Borini'nin ardından Milan'ın 11. transferi olacak.

Kalinic geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 20 gole imza atmıştı. (Goal)