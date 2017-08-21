Antalyaspor: 2 - Akhisar Belediyespor: 2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor ile Akhisar Belediyespor 2-2 berabere kaldı.

5. dakikada Serginho'nun golüyle 1-0 öne geçen Akhisar, Aydın Karabulut'un 18. dakikadaki golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 bitti. Antalyaspor, 77. dakikada yeni transferi Maicon ile 2-1 öne geçerken, 85'te Mustafa Yumlu son sözü söyledi: 2-2.

Bu sonucun ardından Antalyaspor ligdeki ilk puanını alırken, Akhisar Belediyespor ise puanını 4 yaptı.

Antalyaspor: 2 - Akhisar Belediyespor: 2

Stat: Antalya

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Charles (Dk. 46 Yekta Kurtuluş), Zeki Yıldırım (Dk. 74 Chico), El Kabir (Dk. 62 Emre Güral), Maicon, Aydın Karabulut, Eto'o

Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Serginho (Dk. 78 Eray Ataseven), Sissoko (Dk. 84 Muğdat Çelik), Barbosa, Soner Aydoğdu (Dk. 81 Ioan Hora), Olcan Adın, Paulo Henrique

Goller: Dk. 5 Serginho, Dk. 85 Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor), Dk. 18 Aydın Karabulut, Dk. 77 Maicon (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Zeki Yıldırım, Dk. 57 Salih Dursun, Dk. 76 Maicon (Antalyaspor), Dk. 58 Soner Aydoğdu, Dk. 64 Serginho (Akhisar Belediyespor)

NASRİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ



Antalyaspor'un yeni transferi Samir Nasri, Antalyaspor'un, Akhisar Belediyespor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

Mücadele öncesi Antalyasporlu futbolcular ısınmaya Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün fotoğrafının olduğu ve 'İyiki varsın Eren' yazılı tişörtle çıktı.

Kırmızı-beyazlı takım sahaya ise 'Anadolu Fetih 1071-26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz" pankartıyla çıktı.

Antalyaspor'un İngiltere'nin Manchester City takımından transferi 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Samir Nasri ve sakatlığından dolayı forma giyemeyen Jeremy Menez maçı locadan takip etti. Antalyaspor'un sahasında oynadığı ilk maça ortalama 25 bin seyirci geldi.