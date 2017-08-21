Valbuena, Trabzonspor maçı sonrası konuştu

Fenerbahçeli oyuncu Mathieu Valbuena, Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Vardar karşısındaki mağlubiyetin ardından evimizdeki ilk karşılaşmayı kazanmak istiyorduk. Kazanmak için sahaya çıktık. Maçı ilk yarısında zorlandık ama geriye kalan dakikalarda toparlanmayı bildik. Ancak kazanmak için yetmedi. Maçın son dakikasına kadar mücadelemizi sürdürdük ama yetmedi" diye konuştu.

"ÇOK HATA YAPIYORUZ"

Çok hata yaptıklarını söyleyen Valbuena, "Yapılan hataları düzeltmek adına çok daha fazla çalışacağız. Bu hataları takım halinde değerlendirmek lazım. Eğer bir sorumluluk varsa hepimizindir. Gol atarken nasıl ki birlikte atıyorsak, gol yerken de birlikte yiyoruz. Düzeltmemiz gereken hatalar var. Çok fazla yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Çalışmalarımıza devam etmek zorundayız. Maçları kazanmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE'NİN AİT OLDUĞU YER AVRUPA LİGİ'DİR"

Vardar ile oynayacakları maç hakkında da konuşan Fransız oyuncu, "Skoru çevirmeye mecburuz. Vardar deplasmanından zor bir skorla döndük. Şu anda çok efor sarf eden bir takımız, bu akşam da böyleydi. 3 gün içinde toparlanmak zorundayız. Gol atacak, maçı kazanacak kapasitemiz var. Taraftarımızın beklentisi de bu. Beklentilere karşılık veremiyoruz ama maç kaybetmiyoruz da. Perşembe günkü Avrupa Ligi maçımızı çevirmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin ait olduğu yer Avrupa Ligi'dir. Bunun için mücadele edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.