Gazişehir Gaziantep: 0 - Gaziantepspor: 1 | MAÇ SONUCU

Hüseyin Kalpar'ın çalıştırdığı Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig'in 2. haftasında şehrin diğer takımını ağırladı.
Geçen sezon Süper Lig'den yıllar sonra düşen Gaziantepspor, maçı Alpay Koçaklı'nın golüyle 1-0 kazanmayı başardı.
Gazişehir Gaziantep, 2. haftayı 1 puanla kapatırken konuk ekip 3 puanla tanıştı ve 10. sıraya yükseldi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Özgür Özkaya, Akakpo, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Erdem Uğurlu, Sami Can Keskin (Dk. 46 Okan Derici), Gökhan Alsan, Ba (Dk. 21 Kabasele), Muhammet Reis (Dk. 58 Bousbiba), Uğur Akdemir, Özgür Can Özcan
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, Alpay Koçaklı, Serhan Yılmaz, Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 69 Harun Enes Nural), Zeki Sinanoğlu, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Oktay Aydin (Dk. 90 İbrahim Halil Keser), Müslüm Talşik (Dk. 90 Gökhan Çamur)
Gol: Dk. 47 Alpay Koçaklı (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Gökhan Alsan, Dk. 41 Kabasele, Dk. 61 Özgür Özkaya, Dk. 90+2 Sinan Osmanoğlu (Gazişehir Gaziantep), Dk. 45 İlker Günaslan, Dk. 50 Hüseyin Polat, Dk. 73 Hasan Genç, Dk. 85 Oktay Aydin, Dk. 90+3 Şenol Can (Gaziantepspor)
- Gazişehir Gaziantep
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- TFF 1. Lig
- Alpay Koçaklı