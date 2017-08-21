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Hakan Hepcan, Bafetimbi Gomis
FUTBOL

Galatasaraylı Gomis'e maymun diyen Hakan Hepcan hakkında dava açılıyor!

Galatasaraylı futbolcuya maymun diyen Hakan Hepcan hakkında dava açılıyor!

Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın Galatasaraylı futbolcu için yaptığı paylaşıma dava açılıyor!

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:25:32 Güncelleme: 12:47:59

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, 2-2 berabere kaldı. Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın Fenerbahçe'yle ilgili attığı Tweet'te, Galatasaraylı futbolcu için kullandığı maymun ifadesi tepki çekti! Hakan Hepcan'ın kastettiği futbolcunun ise Bafetimbi Gomis olduğu öne sürüldü.

Hakan Hepcan, "Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor." yazmıştı. Hepcan, gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı silip özür dilese de tüm takım taraftarları bu olaya karşı çıktı. "IrkçıHakanHepcan" hashtag'i kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde 1. sıraya kadar yükseldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü de bu olay sonrasında harekete geçti. Kulübün hukukçuları hem resmi hem de bireysel olarak Hakan Hepcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Fransız oyuncu Gomisin de Hepcan hakkında dava açmaya hazırlandığı kaydedildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 19 dakika önce
    İdam edilsin derhal!
  • Misafir 23 dakika önce
    bence adalet yerini bulsun diye gomise teslim etmeliler
  • Misafir 31 dakika önce
    cogu degerden yoksun yetisen yeni nesilin biryerlere getirdigi ulke icin gereksiz insanlardan biri
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