Galatasaraylı Gomis'e maymun diyen Hakan Hepcan hakkında dava açılıyor!

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, 2-2 berabere kaldı. Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın Fenerbahçe'yle ilgili attığı Tweet'te, Galatasaraylı futbolcu için kullandığı maymun ifadesi tepki çekti! Hakan Hepcan'ın kastettiği futbolcunun ise Bafetimbi Gomis olduğu öne sürüldü.
Hakan Hepcan, "Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor." yazmıştı. Hepcan, gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı silip özür dilese de tüm takım taraftarları bu olaya karşı çıktı. "IrkçıHakanHepcan" hashtag'i kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde 1. sıraya kadar yükseldi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü de bu olay sonrasında harekete geçti. Kulübün hukukçuları hem resmi hem de bireysel olarak Hakan Hepcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Fransız oyuncu Gomisin de Hepcan hakkında dava açmaya hazırlandığı kaydedildi.
- Bafetimbi Gomis
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- Hakan Heycan
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Misafir 19 dakika önceİdam edilsin derhal!00
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Misafir 23 dakika öncebence adalet yerini bulsun diye gomise teslim etmeliler00
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Misafir 31 dakika öncecogu degerden yoksun yetisen yeni nesilin biryerlere getirdigi ulke icin gereksiz insanlardan biri00