Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: Selçuk İnan...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarından satırbaşları:

"Transferlerimizin hepsi takıma uyum sağladı. Teknik kadronun bunda payı büyük, tebrik etmek lazım. Transferde isim vermek yanlış olur ama eksiklerimizi biliyoruz. Bu eksiklerimizi gidereceğiz. Biz taraftarımızla bir bütünüz. Tabii ki aile içinde zaman zaman küskünlükler, kırgınlıklar olabilir. Kombine satışlarında geçen seneye göre 3,5 - 4 misli bir artış var. Selçuk İnan için bize gelen bir teklif söz konusu değil. Selçuk bizim kaptanımız, büyük emekler vermiş bir oyuncudur. Kulüpler Birliği Vakfı olarak yakın zamanda yabancı sınırlaması tartışmalarıyla ilgili görüşümüzü federasyona aktaracağız. Artık Galatasaray'da oynama şansını kaybetmiş bazı futbolcularımız var. Bu konu üzerinde çalışıyoruz."