Şenol Güneş stoper istedi

İspanya kampından bu yana ilk kez Ümraniye’ye gelen Orman’la toplantı yapan Güneş, “Takımda bir sıkıntı yok. Henüz hazır değiliz. Milli araya kadar halledeceğiz. Merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, yeni sezona Antalya galibiyeti ile başlasa da geride kalan haftada Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman, yönetici Metin Albayrak’la birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne çıkarma yaptı. Sezon öncesi İspanya’da yapılan kamptan bu yana ilk kez teknik direktör Şenol Güneş’le bir araya gelen Orman, tecrübeli hocayla takımın son durumunu masaya yatırdı. Takımın form durumunun yükselmeye devam edeceğini belirten Güneş “Herhangi bir sıkıntımız yok. Tam anlamıyla hazır değiliz. Savunma ve orta alan arasında istediğimiz bağı kuramadık. Onun için çalışıyoruz. Orta sahadaki oyuncuların biraz daha üretken olması lazım. Bu konuyu da milli araya kadar halledeceğiz. Merak etmeyin” dediği öğrenildi.

''STOPER ALIRSAK İYİ OLUR''

1 saat süren zirvede kadroya yapılacak son takviye de konuşuldu. Stoper konusuna değinen Güneş, “Yeni transferimiz Medel, stoper oynayabilir ama orta sahaya daha yatkın bir oyuncu. Şartlarımıza uyarsa stoper isterim. Defansta uzun boylu orijinal bir stoperin olması avantaj olur. Ancak ekonomik anlamda zorlayacaksa devre arasını bekleriz” ifadelerini kullandı. Orman’ın bu talep sonrası, Vida için D.Kiev’e son bir teklif yapacağı, olumlu yanıt almazsa devre arasını bekleyeceği bildirildi. Şenol Güneş’le görüşen başkan Fikret Orman’ın yeni rotası orta sahadaki yıldızlar olacak. Orman’ın defansta ve ofansta tutuk gözüken ve geçmiş performanslarını aratan Oğuzhan Özyakup ile Tolgay Arslan’la bire bir görüşmeler yapacağı öğrenildi. Başkanın, yeni sezonda 10 numarayı sırtına geçiren kaptan Ozzie’den daha fazla sorumluluk almasını ve dümene geçmesini isteyeceği ifade edildi. Orman, bu ikilinin ardından Atiba ve Talisca ile de görüşüp bir sorunun olup olmadığı yönünde bilgi alacak.

ATIBA VE NEGREDO 11'E

Atiba ve Negredo 11’e Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Kartal’ın bu sezon taraftarıyla buluşacağı ilk maç olan Bursa karşısında kadroda iki değişiklik yapması bekleniyor. Başarılı hocanın, en ileri uçta Cenk Tosun yerine yeni transfer Alvaro Negredo’yu, orta sahada da Tolgay Arslan’ın yerine Atiba’yı 11’e alacağı bildirildi.