ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray
FUTBOL

Galatasaray, Lucas Perez'i istiyor

Fenerbahçe'nin transfer döneminin başından beri ilgilendiği Lucas Perez için Galatasaray devreye girdi.

22 Ağustos 2017 Salı, 09:46:32 Güncelleme: 10:05:10

Transfer döneminde adı sürekli Fenerbahçe ile anılan Lucas Perez için  Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

Press Association'dan Mark Mann-Bryans'ın haberine göre Perez için Arsenal'e resmi teklif sunan takımlarından arasında Galatasaray da yer alıyor. Arsene Wenger'in kadroda düşünmediği İspanyol oyuncunun Deportivo'ya gitmek istediği ancak Londra ekibinin istediği yüksek bonservis nedeniyle transferin zora girdiği kaydedildi.

Galatasaray ve Deportivo'nun haricinde Newcastle United, Everton, Bayer Leverkusen, Valencia ve Levante de yıldız golcüye teklif götürdü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER