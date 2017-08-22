Galatasaray, Lucas Perez'i istiyor

Transfer döneminde adı sürekli Fenerbahçe ile anılan Lucas Perez için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

Press Association'dan Mark Mann-Bryans'ın haberine göre Perez için Arsenal'e resmi teklif sunan takımlarından arasında Galatasaray da yer alıyor. Arsene Wenger'in kadroda düşünmediği İspanyol oyuncunun Deportivo'ya gitmek istediği ancak Londra ekibinin istediği yüksek bonservis nedeniyle transferin zora girdiği kaydedildi.

Galatasaray ve Deportivo'nun haricinde Newcastle United, Everton, Bayer Leverkusen, Valencia ve Levante de yıldız golcüye teklif götürdü.

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Lucas Perez