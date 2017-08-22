Emre Mor'un gideceği takım belli oldu!

Menajeri Muzzi Özcan ile yollarını ayıran Emre Mor, rotasını İtalya'ya çevirdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, transfer dönemi boyunca adı Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takımla anılan Emre Mor konusunda dün flaş gelişmeler yaşandı. Genç yıldız, dün menajeri Muzzi Özcan’la yollarını ayırması gündeme bomba gibi düşerken oyuncunun yeni temsilcisinin Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nun da menajerliğini yapan Bektaş Demirtaş olduğu öğrenildi. Hakan’ın genç yıldızı Milan’a gelme konusunda ikna ettiği ve bu transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 maça çıkan Emre Mor, 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

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