Trabzon basını Yanal'a tepkili

Süper Lig’in ikinci haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy’de 2-2 berabere kalarak puanını 4’e yükselten Trabzon’da, yerel basın oynanan futboldan ve alınan sonuçtan genel olarak memnun olsa da, 20 yıllık galibiyet hasretine yine son verilmemesinin üzüntüsünü de yaşadı. Bazı gazeteler, beraberliğin faturasını teknik direktör Ersun Yanal’a keserken, Yanal’ın hamleleri yüzünden F.Bahçe’yi ellerinden kaçırdıklarını vurguladı. Yerel basından taşan bazı başlıklar şöyleydi:

Sonnokta: Yanal böyle istedi

“Trabzonspor, Fener’e karşı çok rahat kazanabileceği maçtan Yanal’ın yanlış tercihleri yüzünden 1 puanla ayrıldı”

Taka: Bu korku Fener’e yeter

“Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Olcay Şahan’ın golleriyle 20 yıllık hasreti bitirmeye çok yaklaştı ama yine olmadı”

Günebakış: Zafer ‘Yanal’ oldu!

“Trabzonspor, Fenerbahçe’yi Ersun Yanal’ın ciddi hatalarıyla elinden kaçırdı”

Karadeniz: Talihimiz yok, bahtımız kara

“Fenerbahçe yine elimizden kaçtı. Galibiyet özlemini dindirmek başka bahara kaldı”