Bursaspor, Beşiktaş'tan puan alamıyor

SÜPER Lig´de cumartesi günü İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor, rakibiyle oynadığı son 8 maçtan da sahadan mağlup ayrıldı. Bursaspor, İstanbul´da oynanan son 7 karşılaşmada ise sahadan galibiyetle ayrılamadı.



Süper Lig´in 3´üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda 26 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak. Rakibiyle oynadığı maçlarda galibiyete hasret kalan yeşil beyazlı ekip, bu özlemi dindirmek için mücadele edecek. Beşiktaş ile oynadığı son 8 maçın tamamından mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Bursa´da oynanan maçı da 2-0´lık skorla kaybetmişti. Yeşil beyazlı ekip, Beşiktaş´a karşı son galibiyetini ise Süper Lig´in 2012-2013 sezonunda Bursa´da oynanan maçta 3-0´lık skorla aldı.



İSTANBUL´DA DA GALİBİYET ÖZLEMİ



İstanbul´da oynanan maçlarda da siyah beyazlı ekibin üstünlüğü göze çarpıyor. Bursaspor, rakibiyle deplasmanda 51 maçta karşı karşıya gelirken bunlardan yalnızca 6´sını kazanabildi. 28 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil beyazlı ekip, 17 maçta da rakibiyle puanları paylaştı. Ayrıca İstanbul´da Beşiktaş´a karşı çıktığı son 7 maçın 6´sını kaybeden Bursaspor, son galibiyetini ligi şampiyon olarak noktaladığı 2009-10 sezonunda 3-2´lik skorla aldı.



MAÇLAR GERGİN GEÇİYOR

Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadelelerde bir başka dikkat çekici nokta ise maçların gergin geçmesi oldu. İki takımın kozlarını paylaştığı son 5 randevuda 4 kırmızı kart çıktı. Vodafone Arena´da oynadığı 2 maçta da puanla tanışamayan Bursaspor, söz konusu maçların 3´ünde mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Beşiktaş´a ise 1 kırmızı kart çıktı. Bursaspor taraftarları İstanbul İl Güvenlik Kurulu'nın aldığı kararla cumartesi günü oynanacak maça da giremeyecek.

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