Konyaspor Başkanı Ahmet Şan istifa etti

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, görevinden istifa etti.

Dün akşam FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock' kullandığı iddiasıyla ifade veren Şan, başkanlığı bıraktı.

Örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı iddia edilen Şan'ın dün akşam emniyete giderek ifade verdiği kaydedildi. Şan'ın evinde de terörle mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi. Ahmet Şan'ın ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. ByLock soruşturması kapsamında ifade veren Ahmet Şan'ın Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in kayınbiraderi olduğu öğrenildi.

AHMET ŞAN KİMDİR?

Ahmet Şan, 1963 yılında Konya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Derebucak'ta, İzmir Atatürk Lisesi'nde ve Berlin Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Bir süre boyunca Almanya'daki Siemens firmasında çalıştı.

Konya'ya yerleştikten sonra Kompen A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başlayan Ahmet Şan, 1998 yılında Konya Gençlerbirliği'ni kurdu ve 2004 yılına kadar başkanlık görevini üstlendi.

Bir süre boyunca Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Üyeliği yapan Ahmet Şan, günümüzde Konya Doğalgaz Şirketi Gaznet'in Yönetim Kurulu Üyeliği, Konyaspor'un Başkanlığı gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev almaktadır.