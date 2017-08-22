Trabzonspor, Sosa ile anlaşmaya vardı.

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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Jose Sosa transferini bitirmek üzere...

Tuttomercatoweb'in haberine göre, AC Milan forması giyen Jose Sosa, Trabzonspor'un kendisine yaptığı teklifini kabul etti. Trabzonspor ile AC Milan'ın da bu transfer için anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.

Montella'nın kadrosunda düşünmediği Jose Sosa önce kadro dışı bırakıldı, ardından da antrenmanlara alınmadı ve oyuncu bu gelişmeler üzerine kulüpten ayrılmaya karar verip rotasını Türkiye'ye çevirdi. Trabzonspor dışında Antalyaspor ve Fenerbahçe de Sosa ile ilgileniyordu. Jose Sosa geçtiğimiz sezon AC Milan formasıyla 18 maça çıktı ve 3 asist yaptı.

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