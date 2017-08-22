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Lazio, Paletta ile ilgileniyor

''Lazio, Paletta ile ilgileniyor''

AC Milan forması giyen Gabriel Paletta'ya Lazio da talip oldu.

22 Ağustos 2017 Salı, 15:36:24 Güncelleme: 15:42:21

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin istediği Arjantinli stopere şimdi de Serie A'dan talip çıktı.

Goal'ün haberine göre, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la da adı anılan Arjantinli stopere Serie A'nın önemli kulüplerinden Lazio talip oldu. Wesley Hoedt'i Southampton'a satmak üzere olan Lazio, Hoedt'in boşluğunu Paletta ile doldurmak için harekete geçti. Lazio, Paletta'nın yanı sıra PSV forması giyen De Wijs'i de gündemine aldı.

Arjantin asıllı İtalyan stoper geçtiğimiz sezon AC Milan formasıyla 32 maça çıktı ve 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. 

 

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