Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazanacak?

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamaması finansal anlamda Beşiktaş'a yaradı. Abdullah Avcı'nın ekibi İstanbul'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Sevilla ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ama hayranlık uyandıran futbol, tur için yeterli olmadı.

Goal'ün haberine göre; Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında mücadele edeceği için katılım payı olarak yaklaşık 13 milyon euro alacak. Türkiye'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları havuzundan bu sezon alacağı para yaklaşık 22 milyon euro.

Başakşehir'i Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle, Beşiktaş bu paranın tamamını kasaya koyacak ve böylelikle siyah-beyazlıların toplam geliri yaklaşık 35 milyon euro olacak.