Abdullah Avcı: "Elensek de bizim için harika bir geceydi"

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri Play-Off Turu'nda Sevilla ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak Devler Ligi hayâllerine veda eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Avcı, "Dünkü basın toplantısında sonuna kadar zorlayacağımızı söylemiştim. Oyuncularıma bunu gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Bu maçta yüzde 50 topa sahip olduk. Rakibimiz geçen sezon İspanya'da Barcelona'dan sonra topa en çok sahip olan takımdı. Rakipten daha fazla mesafe kat edip daha fazla pas yaptık. Emre'nin frikiği gol osla turu alıp gidecektik..." dedi.

"SEVİLLA SEYİRCİSİ BİZİ ALKIŞLAYARAK YOLLUYORSA, BU ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

"Sevilla seyircisi bugün bizi burada alkışlayarak yolluyorsa bu çok güzel bir şey." diyen Avcı, şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nde statü gelecek sene değişiyor. Bu nedenle bugün aldığımız ve bundan sonra alacağımız tüm puanlar çok önemli. Elensek de bizim için harika bir geceydi. Oyuncularımı tebrik ederim."