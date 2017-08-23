Adebayor, Elia ve Visca maçın ardından konuştu

Medipol Başakşehir, Sevilla ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Maçın ardından Başakşehir'in yıldızları Adebayor, Elia ve Visca açıklamalarda bulundu. İşte Başakşehir'in yıldızlarından maç değerlendirmesi...

ADEBAYOR: "BİR SEVİYE AŞAĞIYA İNMİŞ OLACAĞIZ"

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Adebayor, Sevilla'ya elendikleri Şampiyonlar Ligi play-off turu maçının ardından konuştu.

Adebayor, "Zorlu bir maçtı ve tabii ki bu seviyenin zorlu olduğu belli. İyi şeyler yapmaya çalıştık ama gerçekleşmedi. Bazı şanssızlıklar da oldu. Şimdi Avrupa Ligi ve Süper Lig'e odaklanacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek isterdik ama şimdi bir seviye aşağıya inmiş olacağız. Bu sürecin de tadını çıkarmamız lazım. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi büyük bir deneyim. Daha fazla kendimizi vermemiz gerekiyor. Elimize geçen fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

VİSCA: "AVRUPA LİGİ'NDE HER MAÇI KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Sevilla ile 2-2 biten maçın ardından Edin Visca kısa bir değerlendirme yaptı.

Edin Visca maç sonunda artık hedeflerinin Avrupa Ligi olduğunu dile getirdi. Visca, yaptığı açıklamada "İyi bir maç oldu. Artık Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Son dakikalarda şans lazımdı tabii ki. Futbol bu, devam etmek zorundayız. Kendi ligimizde bir maçımız var, sonra Avrupa Ligi var. Grup içinde hedeflerimize ulaşmaya ve her maçı kazanamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

ELİA: "GURURLUYUZ"

Medipol Başakşehir'in Sevilla karşısındaki ilk golünü atan Elia, 2-2'lik maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Sevilla iyi bir takım ve bizler bazı şansları değerlendiremedik." diyen Elia, "Bazen çok yakın olduk, bazen de kalemizde tehlikeler gördük. İkinci yarıda yorgunluğumuz ortaya çıktı, kontrol bizdeydi ilk yarıda. Şanslar elde ettik ve yine Emre'nin şutu gol olsaydı, maç da böyle tamamlansaydı farklı bir sonuç söz konusu olacaktı. Gururluyuz. Güzel bir maç oldu. Avrupa Ligi'ne odaklanacağız." dedi.