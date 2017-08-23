Aykut Kocaman Vardar maçında Soldado'yu oynatacak.

Fenerbahçe’nin yeni forveti Roberto Soldado, fiziksel açıdan tamamen toparlanınca Aykut Kocaman, İspanyol oyuncuya sarıldı. Soldado, Vardar’a karşı 11’de mücadeleye başlayacak FORVET hattında aradığını bulamayan Fenerbahçe kurtarıcı olarak Roberto Soldado'ya sarıldı.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, teknik direktör Aykut Kocaman, sezon başından beri Ahmethan Köse ve Robin van Persie’nin forvet performansından hiç memnun değil. Tecrübeli hoca, bu sebeple fiziksel açıdan tam hazır olmadığı için Vardar ve Trabzonspor maçlarında son 30 dakika oynattığı yeni transfer Roberto Soldado’yu Makedon ekibiyle yarın oynanacak rövanş maçında sahaya sürecek. Soldado, Fenerbahçe’nin kritik Vardar maçında en büyük gol umudu olacak. İspanyol yıldızın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi’nde forma giyemeyen Giuliano’nun yerini de yine Alper Potuk alacak.

JOSEF’İN YERİNE OZAN

Teknik direktör Aykut Kocaman ayrıca Vardar ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek oyun dışı kalıp cezalı duruma düşen Josef de Souza’nın yerine de yerine Ozan Tufan’ı oynatmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocasının Trabzonspor maçında olduğu gibi bekleri yine Isla ve İsmail’den oluşturması bekleniyor. Kaleyi ilk maçta olduğu gibi Caslos Kameni koruyacak.

ŞENER, MEHMET EKİCİ VE FERNANDAO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Fenerbahçe, Vardar maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 5’e 2 top kapma çalışmasının yapıldığı idman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan isimlerden Şener Özbayraklı, Mehmet Ekici ve Fernando takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

BASIN TOPLANTISI 16.00'DA

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ikinci maçında Vardar ile oynayacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman ve Sarı-Lacivertli 1 futbolcu, bugün saat 16.00’da Ülker Stadı’nda basın toplantısı düzenleyecek. Vardar’ın basın toplantısı ise saat 19.30’da yine Ülker Stadyumu’nda yapılacak.

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Vardar - Fenerbahçe