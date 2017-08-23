Fenerbahçe Everton'dan Niasse'yi istiyor

Hücum bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı golcüyü Premier Lig'de buldu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala girişimlerini hızlandırdı. Gustavo Gomez’i bir iki gün içerisinde açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, Robin van Persie’nin formsuzluğu ve Fernandao’nun belirsizliği sebebiyle şartların olgunlaşması halinde bir forvet daha transfer etmeyi planlıyor.

NIASSE KİRALIK OLARAK GELECEK

Bu kapsamda Everton’da gözden düşen Oumar Niasse’yi kiralamak için girişimlerde bulunan Sarı-Lacivertliler Everton ile masaya oturuyor. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Fenerbahçe Everton ile pazarlıklara başlayacak. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hull City formasıyla geçiren Niasse, 17 maça çıktı ve 4 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

GUSTAVO GOMEZ BEKLENİYOR

Stoper bölgesine takviye Milan’da forma giyen Gustavo Gomez’i gözüne kestiren Fenerbahçe, geri sayıma geçti. Önceki gün bu transfer için İtalya’ya giden asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile idari menajer Hasan Çetinkaya dün Milano ekibinin yetkilileri ve oyuncunun menajeriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilirken resmi imzanın atılmasının an meselesi olduğu ve ikilinin Gomez’le birlikte Türkiye’ye dönecekleri ifade edildi.

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