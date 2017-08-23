'Sosa, Trabzonspor'un teklifini kabul etti!

İtalyan basını, Beşiktaş’ın eski Arjantinli yıldızının, Trabzon’un teklifini kabul ettiğini yazdı. Bordo-Mavili ekibin birkaç gün içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre ligdeki iki maçta Yusuf Yazıcı’ya rağmen orta saha ile hücum hattı arasındaki pas bağlantıları göze çarpan Trabzonspor’da bu yaraya ilaç olacak isim geliyor. Bordo-Mavililer, “duble” yapan Beşiktaş’ın ilk şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Jose Sosa’nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

FENER YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Mehmet ekici’de yaşanan krizden sonra Trabzonspor ile F.Bahçe, Giuliano transferinde karşı karşıya gelmiş, yarışı Sarı-Lacivertliler kazanmıştı. F.Bahçe, hem orta sahadaki üretici oyuncu açığını kapatmak hem de Trabzon’a gidişinin önünü kesmek için Sosa transferi için devreye girdi. Ancak Sosa’nın menajerinin Trabzon’la anlaşması, Milan’la da el sıkışılması üzerine F.Bahçe geri çekilmek zorunda kaldı.

İtalyan basını da Arjantinli yıldızın Trabzonspor’un kendisine yaptığı teklifi kabul ettiğini yazdı. Trabzonspor ile Milan’ın anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ifade edildi. Milan’ın hocası Montella’nın düşünmediği 32 yaşındaki yıldız bu sezon hiçbir maçın kadrosuna giremedi. Jose Sosa, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 18 maça çıktı, 3 asist yaptı.

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