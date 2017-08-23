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Domagoj Vida
FUTBOL

Beşiktaş'ın Vida transferinde son durum

Beşiktaş, Domagoj Vida’yla anlaştı fakat kulübü Dinamo Kiev’le bir türlü el sıkışamadı

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:16:01 Güncelleme: 10:30:32

Pepe, Negredo, Lens ve Medel transferleriyle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, stoper için adı geçen Domagoj Vida’yla da anlaştı fakat kulübü Dinamo Kiev’le bir türlü el sıkışamadı. 6 ay sözleşmesi kalan Hırvat stoper için yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemeyen Kartal, 28 yaşındaki oyuncuyla iyi niyet anlaşması yaptı.

Ocak ayında Ukrayna ekibiyle mukavelesi sona erecek olan Vida, Kartal’ın Kiev’le bonservis konusunda anlaşması halinde bu sezon, aksi durumda ise en geç devre arasında Siyah-Beyazlı takıma gelecek. Kulübün kasasından para çıkmasını istemeyen Güneş, devreye kadar eldeki isimlerle idare edebileceğini yönetime iletti.

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