Göztepe, Emrah Başsan'ı kadrosuna katmak istiyor

Fotomaç'ın haberine göre; Göztepe transfere doymuyor. Bu sene 16 transfer yapan sarı- kırmızılılar Hajduk Split'in Hırvat stoperi Zoran Nizic'le hafta sonu sözleşme imzalamayı planlarken, orta saha ve kanatlara da takviye yapacağı ve gündemine Emrah Başsan'ıaldığı öğrenildi. Geçen sezon geldiği Galatasaray'da şans bulamayn ve sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren 25 yaşındaki orta sahanın bir kez daha kiraya verileceği belitrildi.

Antalyaspor'da yıldızı parlayan Emrah için İzmir ekibinin ısrarcı olduğu ifade edilirken, sarı-kırmızılılarla görüşmelerin başlayacağı kaydedildi. Ayrıca Alanyaspor'un da genç futbolcunun peşinde olduğu ve nabız yokladığı bildirildi.