''Joao Cancelo, Inter'de''

Inter, genç jenerasyonun yıldızlarıyla kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kariyerinde Benfica ve Valencia gibi önemli takımlarda forma giyen Cancelo, 2015 yılında 15 milyon euro'ya transfer olduğu Valencia'dan 2 yıl forma giydikten sonra ayrıldı. Bu süreçte 91 kez Valencia forması giyen Portekizli sağ bek, 4 gol 9 asistlik bir performans sergiledi.

Inter'in sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Joao Cancelo, yeni takımında 7 numaralı formayı giyecek.

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