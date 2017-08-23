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Joao Cancelo - Inter - Valencia
FUTBOL

Joao Cancelo Inter'de

''Joao Cancelo, Inter'de''

Serie A ekiplerinden Inter, Valencia forması giyen Joao Cancelo'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:31:25 Güncelleme: 14:37:52

Inter, genç jenerasyonun yıldızlarıyla kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kariyerinde Benfica ve Valencia gibi önemli takımlarda forma giyen Cancelo, 2015 yılında 15 milyon euro'ya transfer olduğu Valencia'dan 2 yıl forma giydikten sonra ayrıldı. Bu süreçte 91 kez Valencia forması giyen Portekizli sağ bek, 4 gol 9 asistlik bir performans sergiledi.

Inter'in sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Joao Cancelo, yeni takımında 7 numaralı formayı giyecek. 

  • Inter
  • Joao Cancelo
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