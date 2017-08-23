Fenerbahçe Vardar maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, kritik bir maça çıkıyor. İlk karşılaşmasını Vardar deplasmanında oynayan temsilcimiz, gruplara kalabilmek için bu maçı 3 farklı galibiyetle kazanması gerekiyor. Peki, Fenerbahçe - Vardar maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

FENERBAHÇE - VARDAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedon temsilcisi Vardar karşısında 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci maçında rakibini konuk edecek. Fenerbahçe - Vardar maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Stefanski yönetecek. Stefanski’nin yardımcılıkları da Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis olacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa kaderini belirleyecek maç, D Smart'ın Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE HEDEF GALİBİYET

Üsküp'teki yenilgiyle avantajı rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki mücadelede turu geçmek istiyor.

Fenerbahçe, turu geçebilmek için rakibine en az 3 farklı üstünlük sağlamak zorunda. Sarı-lacivertlilerin maçta bir gol yemesi durumunda turu geçmek için rakip fileleri en az 4 defa havalandırması gerekecek. Karşılaşmanın 90 dakikası 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek.

Vardar ise avantajını koruyarak turu geçmesi durumunda tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında grup aşamasına yükselecek.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, kritik maçta 4 futbolcusundan faydalanamayacak.

İlk maçın son anlarında kırmızı kart gören Josef de Souza ile sakatlıkları süren Jose Fernandao ve Mehmet Ekici rövanşta forma giyemeyecek.

Yeni transferlerden Giuliano de Paula ise statü gereği UEFA listesine yazılamadığı için rövanşta oynayamayacak. Fenerbahçe turu geçmesi durumunda Brezilyalı futbolcu grup aşamasında takım listesine yazılabilecek.

Konuk ekip Vardar'da ise ilk maçta kırmızı kart gören Boban Grncarov, İstanbul deplasmanında olmayacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İspanyol santrfor Roberto Soldado'ya Vardar maçında ilk 11'de yer vermeyi planlıyor.

Geçen haftaki Vardar ve hafta sonu Süper Lig'deki Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil edilen Soldado, Van Persie'nin yerine ilk 11'de forma giyebilir.

Trabzonspor maçına göre sarı-lacivertlilerde cezalı De Souza'nın yerine Ozan Tufan'ın, kaleci Volkan Demirel'in yerine de Carlos Kameni'nin sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Vardar karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Carlos Kameni, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Nabil Dirar (Aatif Chahechouhe), Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado.

KALESİNİ KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, son 13 resmi maçta kalesini gole kapatamadı.

Ligin ilk 2 haftasında kalesinde 4 gol gören sarı-lacivertli takım, uzun süredir rakiplerini durduramıyor.

Geçen sezon oynadığı son 8, bu sezon ise ilk 5 resmi maçta gol yiyen Fenerbahçe, son olarak 23 Nisan'da Galatasaray derbisinde kalesinde gole izin vermemişti.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 13 maçta kalesinde 18 gol gördü.

FENERBAHÇE 19 YIL SONRA İLK PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Vardar'ı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk maçlarında yenildiği 28 tur mücadelesinde sadece bir kez rakibini geçti.

Makedonya temsilcisi karşısında deplasmandaki ilk maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, daha önce 28 tur mücadelesinde ilk maçları kaybetti. Fenerbahçe bu mücadelelerde sadece 1 rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.

GÖTEBORG'U ELEDİ

Fenerbahçe, ilk maçlarda yenildiği 28 eşleşmede tek tur sevincini, 19 yıl önce 1998-1999 sezonunda Göteborg karşısında yaşadı.

UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki rövanşta 25 Ağustos 1998'de Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

İLK MAÇI KAYBETTİĞİ TURLAR

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde ilk maçta kaybettiği eşleşmeler ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Rakip İlk maç (FB-Rakip) Rövanş (FB-Rakip) 1961-1962 Şampiyon Kulüpler Kupası Nürnberg (Almanya) 1-2 0-1 1963-1964 Kupa Galipleri Kupası MTK (Macaristan) 0-2 3-1 ve 0-1 1964-1965 Şampiyon Kulüpler Kupası DWS (Hollanda) 1-3 0-1 1968-1969 Şampiyon Kulüpler Kupası Ajax (Hollanda) 0-2 0-2 1970-1971 Şampiyon Kulüpler Kupası Carl Zeiss Jena (Almanya) 0-4 0-1 1972-1973 UEFA Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 0-3 1-0 1973-1974 UEFA Kupası Nice (Fransa) 0-4 2-0 1974-1975 Şampiyon Kulüpler Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 1-2 0-2 1975-1976 Şampiyon Kulüpler Kupası Benfica (Portekiz) 0-7 1-0 1977-1978 UEFA Kupası Aston Villa (İngiltere) 0-4 0-2 1979-1980 Kupa Galipleri Kupası Arsenal (İngiltere) 0-2 0-0 1980-1981 UEFA Kupası Bero (Bulgaristan) 0-1 1-2 1983-1984 Şampiyon Kulüpler Kupası Bohemians (Çekya) 0-1 0-4 1984-1985 UEFA Kupası Fiorentina (İtalya) 0-1 0-2 1985-1986 Şampiyon Kulüpler Kupası Göteborg (İsveç) 0-4 2-1 1989-1990 Şampiyon Kulüpler Kupası Sparta Prag (Çekya) 1-3 1-2 1990-1991 UEFA Kupası Atalanta (İtalya) 0-1 1-4 1994-1995 UEFA Kupası Cannes (Fransa) 0-4 1-5 1995-1996 UEFA Kupası Real Betis (İspanya) 1-2 0-2 1998-1999 UEFA Kupası Göteborg (İsveç) 1-2 1-0 (Turu geçti) 2002-2003 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Feyenoord (Hollanda) 0-1 0-2 2004-2005 UEFA Kupası Real Zaragoza (İspanya) 0-1 1-2 2006-2007 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Dinamo Kiev (Ukrayna) 1-3 2-2 2009-2010 UEFA Avrupa Ligi Lille (Fransa) 1-2 1-1 2010-2011 UEFA Avrupa Ligi play-off PAOK (Yunanistan) 0-1 1-1 2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Spartak Moskova (Rusya) 1-2 1-1 2013-2014 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Arsenal (İngiltere) 0-3 0-2 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi Krasnodar (Rusya) 0-1 1-1

Muhabir : Süha Gür