Wayne Rooney İngiltere Milli Takımı'nı bıraktı

Wayne Rooney, 31 yaşında milli takıma veda etti.

Sezon başında Manchester United'tan Everton'a transfer olan Wayne Rooney, 119 kez formasını giyip 53 gol kaydettiği İngiltere Milli Takım formasına veda ettiğini açıkladı. İngiltere'de tüm zamanların en skorer oyuncusu olan Wayne Rooney, bu rekorunu sürdürürken milli takımı bırakmış oldu.

12 Şubat 2003 tarihinde Avustralya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli takım formasını giyen Rooney, milli takım finalini ise 11 Kasım 2016 tarihinde görev aldığı İskoçya maçında yaptı. Son milli takım golünü ise 27 Haziran 2016 tarihinde Euro 2016'da İzlanda'ya karşı kaydetmişti.

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