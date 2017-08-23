Doping skandalı patlak verdi: ''Gomez, Kuyt, Tevez...''

Hackerlar bu kez de futbola el attı ve dünyaca ünlü birçok ismin bulunduğu dosyayı açığa çıkardı.

Uluslararası Atletizm Federasyonu arşivini hackleyen Rus grup, TAK(Tedavi Amaçlı İlaç Kullanımı) dosyalarını yayınladı. Fancy Bears grubunun iddiasına göre, 2010 Dünya Kupası'nda 25 futbolcu TAK kullandı. Bu futbolcular arasında eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, Beşiktaş'ın eski forveti Mario Gomez, Carlos Tevez, Veron ve Dirk Heinze gibi isimler bulunuyor.

Fancy Bears grubu bu iddianın dışında 2010 Dünya Kupası boyunca Arjantin'den 5, Almanya'dan ise 4 futbolcunun doping içeren ilaçlar kullandığını açıkladı. WADA belgelerine göre 2015'te 150, 2016 yılında ise 200 futbolcunun doping yaptığı açıklanmıştı

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