Karabağ, Kopenhag'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş karşılaşmaları oynandı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kopenhag'a konuk oldu.

Karabağ, rakibine 2-1 mağlup olmasına rağmen deplasman kuralıyla toplamda 2-2'lik skorla tur atlayan taraf oldu. Karabağ bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Azerbaycan takımı oldu!

Karşılaşmanın golleri 45. dakikada Federico Santander, Dino Ndlovu ve Andrija Pavlovic'ten geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kura çekimi yarın 19:00'da gerçekleştirilecek.

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