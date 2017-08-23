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FUTBOL

Karabağ, Kopenhag'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Danimarka ekibi Kopenhag'ı 2-2'lik skorla eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 23:51:07 Güncelleme: 23:57:00

Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş karşılaşmaları oynandı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kopenhag'a konuk oldu.

Karabağ, rakibine 2-1 mağlup olmasına rağmen deplasman kuralıyla toplamda 2-2'lik skorla tur atlayan taraf oldu. Karabağ bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Azerbaycan takımı oldu!

Karşılaşmanın golleri 45. dakikada Federico Santander, Dino Ndlovu ve Andrija Pavlovic'ten geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kura çekimi yarın 19:00'da gerçekleştirilecek.

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