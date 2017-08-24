Van Persie gece Ulus'ta, gündüz Boğaz'da

Kah ‘hasta’, kah ‘sakat’, kah ‘ağrıları var’ şeklinde günlerini geçiren Robin van Persie, buna karşılık sosyal hayatında fırtına gibi esmeye devam ediyor! Habertürk Spor'un haberine göre; Beşiktaş’a giden eski takım arkadaşı Gökhan Gönül ile önceki akşam Ulus’taki Sunset adlı mekanda yemek yiyen tecrübeli oyuncu, sabah da Boğaz’ın keyfini çıkardı. Eski futbolcu arkadaşı Khalid Boulahrouz ile yemekte buluşan RvP yoğun ve tempolu geçirdiği günlerin yorgunluğunu attı!.

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