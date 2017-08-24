Van Persie gece Ulus'ta, gündüz Boğaz'da

Kah ‘hasta’, kah ‘sakat’, kah ‘ağrıları var’ şeklinde günlerini geçiren Robin van Persie, buna karşılık sosyal hayatında fırtına gibi esmeye devam ediyor! Habertürk Spor'un haberine göre; Beşiktaş’a giden eski takım arkadaşı Gökhan Gönül ile önceki akşam Ulus’taki Sunset adlı mekanda yemek yiyen tecrübeli oyuncu, sabah da Boğaz’ın keyfini çıkardı. Eski futbolcu arkadaşı Khalid Boulahrouz ile yemekte buluşan RvP yoğun ve tempolu geçirdiği günlerin yorgunluğunu attı!.
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YORUMLAR 10
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Misafir 34 dakika önceohh ne ala, taraftara yazık be00
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Misafir 45 dakika önceadamın sıçı yok. bende kabiliyetsiz bir futbolcuyum. bana da verseler dünyanın parasını bende alırım yerim. :)30
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Misafir 48 dakika önceEyvay rvp de beşiktasa bedavaya gelecek demektir, gökhan gönül come to beşiktas diyecek galiba60