ÖNE ÇIKANLAR
Robin van Persie
FUTBOL

Van Persie gece Ulus'ta, gündüz Boğaz'da

Robin van Persie, Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor

24 Ağustos 2017 Perşembe, 09:38:18 Güncelleme: 09:56:26

Kah ‘hasta’, kah ‘sakat’, kah ‘ağrıları var’ şeklinde günlerini geçiren Robin van Persie, buna karşılık sosyal hayatında fırtına gibi esmeye devam ediyor! Habertürk Spor'un haberine göre; Beşiktaş’a giden eski takım arkadaşı Gökhan Gönül ile önceki akşam Ulus’taki Sunset adlı mekanda yemek yiyen tecrübeli oyuncu, sabah da Boğaz’ın keyfini çıkardı. Eski futbolcu arkadaşı Khalid Boulahrouz ile yemekte buluşan RvP yoğun ve tempolu geçirdiği günlerin yorgunluğunu attı!.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 10
  • Misafir 34 dakika önce
    ohh ne ala, taraftara yazık be
  • Misafir 45 dakika önce
    adamın sıçı yok. bende kabiliyetsiz bir futbolcuyum. bana da verseler dünyanın parasını bende alırım yerim. :)
  • Misafir 48 dakika önce
    Eyvay rvp de beşiktasa bedavaya gelecek demektir, gökhan gönül come to beşiktas diyecek galiba
Tüm yorumları göster(10)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER