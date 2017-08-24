Trabzonspor, Sissoko'yu kiralayacak

Trabzonspor'da orta sahaya bir transfer daha olacak...

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, AC Milan'dan Kucka'yı transfer eden Trabzonspor, o bölgeye bir transfer daha yapacak. Listenin ilk sırasında ise Tottenham forması giyen Moussa Sissoko var. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Tottenham'la bir görüşme yaptı ve kiralama teklifine olumlu yanıt aldı.

35 MİLYON EURO'LUK ADAM

Oyuncu ile görüşmelere başlayacak olan Trabzonspor, Sissoko'yu ikna etmesi durumunda oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacak. Geçtiğimiz sezon Tottenham'ın 35 milyon euro karşılığında Newcatle United'tan transfer ettiği Sissoko, bu sezonki planlamada kendine yer bulamadı ve satış listesine konuldu. Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 34 maça çıkan Moussa Sissoko, 4 asist yaptı.